Auf den regionalen Fussballplätzen – Das waren die Höhepunkte der Vorrunde Ein Tor aus 60 Metern, die Rückkehr eines alten Schweden, ein dominanter Aussenseiter und Champions League in der Halle: Das begeisterte uns. Adrian Horn

Die Pandemie war lange kaum ein Faktor

In den Amateurligen wird versucht, eine ordentliche Meisterschaft auszutragen – nach zwei in jeder Beziehung aussergewöhnlichen Saisons. Das klappt bislang ganz gut. Laut Marco Bianchi, dem Präsidenten des Mittelländischen Fussballverbandes, wurden in der Vorrunde auf Stufe der Aktiven lediglich zehn Partien pandemiebedingt verschoben. Die Begegnungen waren zumeist gut besucht, allfälligen Restriktionen zum Trotz.

Der Kleine wird zum Giganten

Zauber auf Kunstrasen: Der FC Breitenrain entzückt sein Umfeld und verblüfft das ganze Land. Foto: Andreas Blatter

Erst war es: einfach ein guter Start. Dann dachte man: Die haben aber einen Lauf! Und nun, nach 17 Runden, darf, ja muss man festhalten: Der FC Breitenrain dominiert wirklich.