Impressionen vom Thunfest 2023 – Das waren die Highlights des ersten Tages Veronica Fusaro, Zian oder Naehma sorgten am ersten Abend des Thunfests für die richtigen Töne auf den Konzertbühnen. Wir präsentieren die besten Bilder. gbs

Veronica Fusaro warf alle ihre Emotionen in ihren Auftritt auf dem Thuner Rathausplatz. Foto: PD/Raphael Schaller

Die erste lange Nacht am diesjährigen Thunfest ist Geschichte – zu den auftretenden Musikerinnen und Musikern auf den Konzertbühnen beim Rathausplatz, Waisenhausplatz und in der Marktgasse zählten am Freitag unter anderen Lokalmatadorin Veronica Fusaro, Newcomer Zian und Indie-Popperin Naehma.

Am Samstagabend geht es nebst dem allgemeinen Festbetrieb weiter mit Gigs von Samora, Wintershome, Open Season oder Céline Hales. Nach Regengüssen am Samstagvormittag dürfte es fortan in der Innenstadt weitgehend trocken bleiben.

Bei bestem Wetter ging es am frühen Abend auf dem Waisenhausplatz mit dem Konzertreigen los. Foto: PD/Simon Boschi

Die junge Bernerin Naehma lockte mit ihren Indie-Popsongs bereits ordentlich Publikum an. Foto: PD/Simon Boschi

Thunfest ist, wenn die ganze Innenstadt zur Festhütte wird – hier bei der Mühlebrücke. Foto: PD/Simon Boschi

Im Bälliz gab es für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher jede Menge zu sehen – und vor allem zu essen. Foto: PD/Simon Boschi

Newcomer Zian nahm nach dem Eindunkeln die Bühne auf dem Rathausplatz in Beschlag. Foto: PD/Raphael Schaller

Menschen, soweit das Auge reicht, auch im Konzertbereich in der Marktgasse. Foto: PD/Raphael Schaller

Sie griffen auf der McArthurs-Stage in der Marktgasse in die Saiten: The B-Shakers mit Rock’n’Roll- und Country-Songs. Foto: PD/Simon Boschi

