Auswertung der Daten am Zurich Airport – Das waren die beliebtesten Schweizer Flugziele in den Sommerferien Am meisten Ferienflüge gingen von Zürich aus nach Mallorca. Es folgen Destinationen in der Türkei und Serbien.

Touristen am Strand von Alcàdia: 477 Flieger starteten im Sommer von Kloten aus nach Mallorca. Foto: Keystone

In den Sommerferien hat es Herrn und Frau Schweizer vor allem ans Mittelmeer gezogen. Am beliebtesten waren für Ferienflüge ab Zürich dabei die Strände in Spanien, Griechenland, der Türkei und Italien.

Die meisten Ferienflüge gingen vom 1. Juli bis zum 21. August nach Mallorca, nämlich insgesamt 477, wie eine Auswertung der Abflugdaten auf der Internetseite des Flughafens Zürich durch die Nachrichtenagentur AWP ergibt. In der Auswertung wurden nur Direktflüge berücksichtigt. Typische Umsteigeflughäfen und Ziele für Geschäftsreisen wie London, Amsterdam, Wien, Paris oder Frankfurt wurden dabei nicht berücksichtigt.

Porto populärer als Lissabon

Zweithäufigste Feriendestination waren die Stände von Antalya, wohin rund 310 Maschinen abhoben. Auch Ziele auf der iberischen Halbinsel rangieren ganz weit vorne im Ranking. So gingen je rund 300 Flüge nach Barcelona und Madrid. Richtung Malaga hoben rund 180 Flieger ab und nach Valencia waren es 160. In Portugal lag Porto mit rund 230 Flügen leicht vor Lissabon (210 Flüge).

Nach Heraklion auf Kreta flogen rund 200 Maschinen, fast so viele wie nach Athen (224). Weitere häufig angeflogene Mittelmeer-Ferienorte waren ausserdem Nizza (207), Tel Aviv (160), Venedig (156), Larnaka auf Zypern (121), Palermo (119), Neapel (111), Brindisi (110) und Malta (104).

Beliebt waren auch viele sogenannte Heimat-Destinationen, insbesondere in der Balkan-Region. So hoben knapp 300 Flugzeuge nach Belgrad ab. Auch Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, war mit rund 230 Flügen für die Grösse des Landes sehr beliebt. In die kroatische Hauptstadt Zagreb flogen immerhin knapp 100 Flugzeuge.

Verspätungswelle blieb aus Infos einblenden Trotz des in den Medien viel thematisierten Flugchaos in Europa kam es in Zürich seit Sommerferienbeginn zu keinem Anstieg der Verspätungen. Mehr als die Hälfte der Flieger startete pünktlich, also mit weniger als 15 Minuten Verspätung. Auch die Annullierungen hielten sich in Grenzen, wie eine Auswertung der Abflugsdaten vom Flughafen Zürich ergab. Nur etwas mehr als einer von 100 Flügen wurde kurzfristig gestrichen. Die Billigairline BA Cityflyer strich dabei fast jeden zehnten ihrer rund 100 geplanten Flüge. Die nordeuropäische SAS Scandinavian Airlines musste vor allem wegen Pilotenstreiks rund 7,4 Prozent der Flüge kurzfristig absagen. Die Swiss-Mutter Lufthansa kommt ebenfalls wegen Streiks auf rund 5 Prozent annullierte Flüge und bei der Billig-Tochter Eurowings waren es sogar 5,5 Prozent. Die Streichungen bei der Swiss waren mit 0,7 Prozent hingegen unterdurchschnittlich. (sda)

