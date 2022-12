24 Bildgeschichten – Das war unser Foto-Adventskalender 2022 Vom 1. bis 24. Dezember haben wir täglich einen Artikel mit historischen Bildern publiziert. Hier sind sie nochmals im Rückblick. René Wüthrich

Tag 1: Furcht und Zittern

Gleich geht es los. Nur noch schnell ein Lächeln für Kamera und Patient. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_62

Im Jahr 1911 ergab eine Untersuchung, dass achtzig Prozent der Berner Schülerinnen und Schüler unter Karies litten. Drei Jahre später wurde eine schulzahnärztliche Klinik gegründet, besetzt mit einer Zahnärztin und einer Gehilfin. Die beiden waren für fünfzehntausend Kinder zuständig. Regelmässig zur Untersuchung kamen aber nur zweitausend pro Jahr. Als der Berner Fotograf Eugen Thierstein zwischen 1942 und 1956 diese Fotos schoss, hatte sich sich vieles gebessert. Den vollständigen Artikel und alle Bilder gibt es hier.

Tag 2: Das Wärterhäuschen

Die Bahnwärterin. Foto: SBB Historic R_0826_10

Es war einmal ein kleines Häuschen zwischen Gümligen und Worb. Dort wohnte eine Frau mit ihren vier Kindern. Klingt wie der Anfang eines Märchens, ist es aber nicht. Besagtes Häuschen war ein Bahnwärterhäuschen, das ganz verlassen auf einer Lichtung stand. Im Juli 1944 besuchte ein Fotograf die Bahnwärterin und ihre Kinder. Alle seine Aufnahmen und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 3: Skirennen am Gurten

Es nahmen eindrücklich viele «Giele» am Gurtenrennen teil. Winter auf dem Gurten. Foto: StAB FN Nydegger L 156_35

Der Gurten war früher ziemlich schneesicher. 1902 wurde auf dem Gurten das erste so genannte «schweizerische Skirennen» durchgeführt. Ganz so alt sind unsere Bilder nicht, die Aufnahmen hat der Berner Fotograf Walter Nydegger 1945 gemacht. Mehr Bilder und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 4: Verzaubertes Bern

DAs Spiel von Schatten und Licht in der Berner Altstadt. Foto: Paul Senn

Der weitgereiste Fotograf Paul Senn wuchs in Bern auf. Die Bilder entstanden auf Spaziergängen und beim Bummeln durch die Stadt, wenn er keinen Auftrag hatte, und sie zeigen, was ihn interessierte und anzog. Auf vielen Aufnahmen zeigt sich eine gewisse Faszination für Licht und besondere Sujets. Diese Fotos der Stadt Bern sind bisher noch nie einer grösseren Öffentlichkeit gezeigt worden. Sie lagerten als Negative im Dunkeln und in der Kühle des Archivs des Kunstmuseums Bern. Mehr Bilder und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 5: Auf dem Pilzmarkt

Eine Verkäuferin präsentiert ihre frischen Pilze. Foto: Carl Jost

1935 fotografierte Carl Jost die Pilzverkäuferinnen, da die meisten Frauen waren, am Pilzmarkt. Pro Markttag boten über hundert Anbieterinnen an der Schauplatzgasse Pilze feil. Die Pilzmarktfrauen würden «meist den ärmeren und ärmsten Volkskreisen» angehören. Da sie aber stets all ihre Ware hätten absetzen können, könne man sich ein Bild machen «von dem Nutzen, den der Pilzhandel in weite Volksschichten tragen kann». Die Pilze, die in Bern verkauft wurden, stammten aus der näheren Umgebung von Bern, aus einem Einzugsgebiet von einem Umkreis von 10–15 Kilometern um die Stadt Bern herum. Mehr Bilder und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 6: Post macht Freude

Ein Postbote bringt Pakete. Foto: Unbekannter Fotograf (MFK) FFF 15300

Samichläuse bringen Mandarinen und Nüsse, Briefträger, Postboten und Spediteure Pakete und Briefe. Allerdings sind letztere das ganze Jahr unterwegs, jeden Tag und oft auch in der Nacht. Die Fotos von Briefträgern und Postboten aus früheren Zeiten zeigen, dass kein Weg zu weit war, und es zwar pressierte, dass es für einen Schwatz aber doch fast immer reichte. Mehr Bilder und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 7: Das Wagenrad

Mit viel Dampf: Ein Schritt in der Herstellung des Wagenrades. Foto: Heini Stucki

Der Berner Fotograf Heini Stucki zeigt, wie das uralte Handwerk geht. In einer Fotoreportage dokumentiert er die schrittweise Herstellung eines Wagenrads, das in aufwendiger Handarbeit in einer Werkstatt in Ins entstanden ist. Die ganze Reportage gibt es hier.

Tag 8: Vor einer Session



Alles muss an seinen Platz. Ein Bundesweibel trägt einen Stapel geschnürter Dokumente. Foto: Photopress/Key

Politische Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, heisst ein geflügeltes Wort. Jedes Detail musste stimmen, alles bedacht werden, alles an seinem Platz und in Ordnung sein, damit die Debatten reibungslos vonstattengehen konnten. Fotos erlauben uns einen Blick auf die stillen Vorbereitungen von 1936 in Bern, kurz vor Beginn der Session des Parlaments im Bundeshaus. Mehr Bilder und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 9: Im Holz

Unfassbar! Der Baum fällt! Aber die Männer scheinen unbekümmert weiterzusägen, als ob nichts passieren würde. Was, wenn der Baum sich plötzlich dreht? BBB 12766

Diese Fotoserie zeigt die Arbeit der Holzfäller im Winterwald – die nicht ohne Gefahr vonstatten ging. Mehr Bilder und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 10: Männer im Schnee

Ein Mann schaufelt Schnee. SBB Historic

Wenn es schneit, tritt oft unmittelbar eine ganz bestimmte, sonderbare Stille ein, als ob alles in einen Schlaf sinken wollte. Die Stadt, der Bahnhof, alles wird allmählich weiss, die Welt versinkt und verschwindet unter dem Schnee. Aber das geht nicht an einem Bahnhof, wo Züge pünktlich fahren. Der Schnee stört den Fahrplan. Bilder zu verschneiten Bahnhöfen und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 11: Gelder und Geister

Eine Frau bei der Steuerbehörde. Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 867)

Im Jahr 1933 war es in Bern offensichtlich üblich, persönlich in den Erlacherhof zu gehen und dort seine Steuererklärung abzugeben. Der Berner Fotograf Carl Jost hat diesen gesellschaftlichen und politisch bedeutsamen Vorgang am 15. März 1933 festgehalten. und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 12: Space Girls

Frauen hantieren an einem Rad. Foto: Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 268_18

Die Armee brauchte in den 40er-Jahren Hilfe und rekrutierte Tausende von Frauen. Einige wurden zu Fahrerinnen ausgebildet. Das Militär war sehr froh und steckte dreihundert Frauen in neue schimmernde Overalls, dass sie auf Fotos aussahen wie Anwärterinnen für einen Raumflug in einer Rakete, und bildete sie zu Rotkreuzfahrerinnen aus. Mehr Fotos dazu und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 13: Bern im Winter

Kinder in der Altstadt von Bern machen auf ihren Skiern Aufwärmübungen. Aufgenommen im Jahr 1942. Foto: Photopress/Keystone

Bern im Winter mit Fotos von Paul Senn. Bei einigen Fotos stellt sich unmittelbar eine Spannung ein, sie erzeugen beim Betrachten ein beinahe körperliches Gefühl. Der mattgraue Sandstein, das Dunkel in Torbögen, der flirrend flüchtige Schnee mit dieser alten Stadt, die schattenhaften und doch so konkreten Leute darauf, die es meistens eilig haben. Die Aufnahmen sind märchenhaft und doch wirken sie überaus durchdacht, souverän. Mehr Fotos und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 14: Katze im Sack

Es gibt jedes Mal etwas zu sehen, und vielleicht konnte man ein Schnäppchen machen. Carl Jost StAB FN Jost P 120

Dieses Glücksspiel der besonderen Art fand regelmässig im Hauptbahnhof Bern statt. Vergessenes und verlorenes Gepäck wurde versteigert. Ohne zu wissen, was drin ist, mussten die Kauflustigen bieten oder liessen es bleiben. Mehr Fotos und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 15: Traumland Bern

Auf dem Heimweg. Foto: Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 1987

Wer schläft, möchte nicht gestört werden. Schlaf heisst, dass man für einen Moment genug von der Welt gesehen hat. Man schliesst die Augen. Schlafen ist nicht Chaos, auch wenn die Träume manchmal so wirken. Schlaf ist in Ordnung. Mehr Fotos von schlafenden Bernerinnen und Bernern gibt es hier.

Tag 16: Schiefergraue Tage

Um diese grauen, unscheinbaren Platten geht es bei diesem ganzen Unternehmen, um Schieferplatten aus dem Berginnern. Das ist der begehrte Rohstoff. Foto: Walter Studer, photopress/key

Eine Bilderfolge zeigt den Abbau der Schieferplatten, die für Wandtafeln verwendet wurden. Mehr Fotos und den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 17: Segen und Fluch

Eine Angestellte im Warenhaus Loeb bei einer Luftschutzübung. BBB N_Eugen_Thierstein_390_12

Der Ernstfall wird geübt – Bilder mit Gasmaske. Einige Fotos dokumentieren eine Luftschutzübung vom 23. April 1942 im Warenhaus Loeb. Eine weitere Bildreihe dieses Tages zeigt eine Militärübung mit Gasmasken. Die Fotos dazu gibt es hier.

Tag 18: Im Vorbeigehen

Kinder stürmen 1949 einen Kiosk in der Bahnhofshalle Bern. Foto: SBB Historic R_0841_01

Hat man einige Zeitungen oder etwas zu essen im Angebot, sehen Passanten sich für ein Weilchen etwas an. Dann gehen sie auf einmal weiter, als wären sie nie da gewesen, oder kaufen etwas, bevor sie wieder davoneilen. Glück ist auch schön, wenn es klein ist. Kioske sind und waren Spiegel kleiner menschlicher Bedürfnisse. Den ganzen Artikel gibt es hier.

Tag 19: Extrablatt

Der 26. Juli 1943. Kann man auf dem Gesicht bereits etwas aus der Zeitung lesen? Foto: Photopress/Key

Lesende und Schreibende bilden eine sonderbare Symbiose. Das Bindeglied zwischen beiden waren die Zeitungsverkäuferinnen und die Zeitungsverkäufer. Sie brachten das, was in der Schreibstube sorgsam ausgedacht worden war, an die Frau oder den Mann. Den ganzen Artikel kann hier gelesen werden.

Tag 20: Auf dem Fleischmärit

Eine Marktverkäuferin gönnt sich einen Kaffee. Paul Senn, GKS

An den Gerüsten der Markstände hängen Speckseiten, Würste aller Art, Trockenwürste, Fleischstücke für köstliche Braten, Innereien für Spezialisten, auf dem Laden leuchten Fleischstücke, Siedfleisch, Leber, Nierenstücke, Halsstücke, Kotelettstücke, Bauchfleisch, Ragout und Geschnetzeltes liegen vorbereitet in Schüsseln. Weisses Fett strukturiert das frische Fleisch, leuchtet hervor. Der ganze Artikel zu fleischigen Marktprodukten kann hier gefunden werden.

Tag 21: Velo gegen Auto

Fahrradfahrer beim Stopp am relativ neu errichteten Fussgängerstreifen. Carl Jost, StAB FN Jost N 2282

In den 1930er-Jahren stellte das Aufkommen des Verkehrs für alle etwas Neues dar. Das Verhalten der Bernerinnen und Berner auf den Strassen war der neuen Lage nicht angepasst. Die Leute und insbesondere Schülerinnen und Schüler mussten die neuen Gefahren und neue Regeln kennen lernen. Den ganzen Artikel und weitere Fotos gibt es hier.

Tag 22: Billette, bitte!

Wer im Zug fahren wollte, musste am Schalter ein Billett kaufen. Eine Welt ohne Computer und beeindruckendem Organisationsgrad. Foto: SBB Historic R_0775_06

Das ganze Bahnhofswesen erscheint fast wie eine grosse Maschine, wobei beispielsweise die Schalterbeamten wie Prozessoren agieren, und die Leute, die Billette kaufen wollen, verschiedene Aufgabenstellungen sind, für die das System dann eine im Voraus bestimmte präzise Lösung anzubieten hat. Den ganzen Artikel und die Fotos zum Billetverkauf gibt es hier.

Tag 23: Putz und Pause

Auch die Bären in der Halle des Bundeshauses erhalten eine Abreibung. Foto: Photopress/Key

1954 wurde eine Putzequipe im Bundeshaus von einem unbekannten Fotografen besucht. Das Verstaubte wurde abgestaubt, das Altehrwürdige reinigte sie, das Trübe wurde poliert, dass die Politik sich darin spiegelte. Mehr Fotos und den Artikel gibt es hier.

Tag 24: Paul Schwab

Paul Schwab hat den Maler Albert Anker gekannt. Foto: Heini Stucki

Ein fotografisches Porträt von Heini Stucki zu Paul Schwab und ein paar schöne Geschichten gibt es hier.

