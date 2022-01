TV-Kritik zur SRF-Übertragung – Das war fast «genial», Herr Hofmänner Die Lauberhornabfahrt gerät heuer wenig aufregend. Das gibt dem Berner Kommentator Gelegenheit, sein Wissen zu demonstrieren. Er überzeugt. Adrian Horn

Carlo Janka wird nach seinem letzten Rennen von den SRF-Kameras eingefangen. Foto: Keystone

Einmal im Jahr plagt uns nicht das schlechte Gewissen, wenn wir während des Mittagessens fernsehen. Einmal im Jahr haben wir nicht das Gefühl, draussen etwas zu verpassen, wenn wir am frühen Nachmittag bei bestem Wetter noch immer auf der Couch sitzen. Weil das da alle tun. Oder zumindest sehr viele hierzulande.

Mitte Januar, Samstag, 12.30 Uhr, Lauberhornabfahrt gucken: Das hat so sehr Tradition wie das Rennen selber. Beste Einschaltquoten beschert dies dem Schweizer Fernsehen jeweils. Den Speedevent ob Wengen verfolgt auch derjenige, der sich den Riesenslalom von Kranjska Gora dann doch eher schenkt. «So oft gesehen – und immer wieder schön», sagt Moderator Paddy Kälin heuer zu Beginn der Übertragung. Er meint das atemberaubende Bergpanorama in der Jungfrauregion, von dem wir in der Tat nicht genug kriegen können, genauso wenig wie vom Klassiker, der bereits zum 92. Mal angesetzt ist.