Die Erfolgsstory des Rotmilans – Das Wappentier der Schweiz Kaum einem Tier geht es in der Schweiz so gut wie dem Rotmilan. Warum die Population gerade hierzulande so stark gewachsen ist. Mathias Plüss (Das Magazin)

Wenn man glaubt, am Himmel einen Mäusebussard zu sehen, ist es meist ein Milan – sein gegabelter Schwanz verrät ihn. Foto: Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Es gibt nicht viele Erfolgsgeschichten im Schweizer Artenschutz. Dies hier ist eine. Das Erstaunliche: Sie beruht nicht auf Fördermassnahmen, sondern kommt ganz unerwartet.

1969 zählte man in der Schweiz nur noch neunzig Rotmilan-Brutpaare. Die Vögel lebten überwiegend im Jura – im Mittelland sah man sie praktisch nie. Heute brüten in der Schweiz gegen 3500 Rotmilan-Paare, beinahe vierzigmal so viele. Bruten findet man mittlerweile in allen Kantonen, ausser in Genf und im Tessin. Besonders seit der Jahrtausendwende ist die Zunahme rasant, und sie hält weiter an. Zählt man die Jungtiere und nichtbrütenden Vögel hinzu, dürften sich im Sommer weit über zehntausend Rotmilane in der Schweiz aufhalten, im Winter die Hälfte. Die Dichte an überwinternden Milanen ist weltweit nirgendwo höher.