Thuner Berggänger – Das Wandern ist Hans Eschbachs Lust Wandern ist sein Leben. Seit bald 40 Jahren zeigt Wanderleiter Hans Eschbach den Menschen die Schönheiten der Natur. Godi Huber

«Wandern tut der Seele gut»: Hans Eschbach, Wanderleiter seit bald 40 Jahren. Foto: Godi Huber

Wer über Hans Eschbach schreiben will, begibt sich mit dem 71-jährigen Thuner am besten auf Wanderschaft. Denn im Leben von Hans Eschbach gibt es eine Konstante – das Gehen in der Natur. Wir steigen an diesem sonnigen Tag ohne Hast vom Thuner Aarebecken in Richtung Göttibach hoch. «Du musst immer so gehen, dass du nicht ausser Atem kommst», sagt Hans Eschbach.