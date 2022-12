Foto-Adventskalender, Tag 2 – Das Wärterhäuschen Im Juli des Jahres 1944 besuchte ein Fotograf die Bahnwärterin bei Gümligen. René Wüthrich

Leider ist der Ort, wo das Häuschen stand, nicht genau bekannt. Oder vielleicht steht es sogar noch? Foto: SBB Historic, unbekannter Fotograf, R_0826_03; Bildredaktion: René Wüthrich

Mitten in einem Wald, auf einer Lichtung, stand ein kleines Häuschen ganz abgeschieden von der Welt. Es war wohnlich, hübsch und recht klein, wirkte ein wenig entrückt oder verzaubert, es hätte gut und gern in einem Märchen vorkommen können. So wäre die Grossmutter von Rotkäppchen vermutlich gern die Bewohnerin dieses Häuschens gewesen. Im Wald war meistens eine grosse Ruhe, in der die Vögel in den Bäumen sangen und vielleicht ein Specht schlug. Im Wald war es, auch an diesem heissen Julitag, schön kühl.

Das Häuschen wurde bewohnt von vier Kindern. SBB Historic R_0824_03

Eine Frau wohnte mit den Kindern dort. Hier holte sie gerade bei der Quelle frisches Wasser. SBB Historic R_0826_04

Wie die Frau oder ihre Kinder hiessen, das wissen wir leider nicht, aber es schien ihnen recht gut zu gehen. SBB Historic R_0826_12

Es war fast ein Idyll. SBB Historic R_0825_03

Mit wunderschönen Geranien auf dem Fensterbrett. SBB Historic R_0826_01

Plötzlich gab es ein Signal, und die Frau erhob sich. Die Schürze wurde abgelegt und mit der Kurbel das Streckenläutwerk bedient. Läutwerke kündigten von einer Betriebsstelle zur nächsten das Kommen eines Zuges an. Bahnwärterhäuschen wurden nicht zufällig an der Bahnstrecke verteilt, sondern an einem Bahnübergang gebaut. Es war die Aufgabe der Bewohner der Bahnwärterhäuschen beim Passieren eines Zuges die Strecke zu sichern. Weil die Männer aber tagsüber als Streckenwärter auf den Gleisen unterwegs waren, oblag das Bedienen der Barrieren meistens ihren Frauen.

Die Frau gibt das Signal weiter. Laut schrillt es durch den Wald. Ein gutes Stück weiter an der Bahnstrecke, in einem anderen Wärterhäuschen, unterbrach dann jemand anderes sein Tun, erhob sich und begab sich seinerseits zu Barrieren und Läutwerk. SBB Historic R_0826_09

Die Frau schloss und öffnete die Barrieren durch ihre Körperkraft. In der linken Hand vermutlich der Bolzen, der die Barrieren arretierte, wenn sie oben waren. SBB Historic R_0826_10

Waren die Barrieren zu, musste man schauen, dass die Kinder in Sicherheit waren. SBB Historic R_0824_08

Dann kam der Zug. SBB Historic R_0826_11

Er fuhr vorbei, als würde er zu einer anderen Welt in anderen Sphären gehören. SBB Historic R_0824_05

War der Zug vorbei, konnte die Frau sich wieder ihren eigentlichen Interessen und Arbeiten zuwenden. SBB Historic R_0825_05

Bis das nächste Signal erscholl und das Kommen eines Zuges ankündigte. SBB Historic R_0824_07

Dann kam ein anderer Zug. SBB Historic R_0825_02

Und später noch einer, den ganzen Tag immer so weiter. SBB Historic R_0824_06

Dazwischen wurde die Wäsche gemacht. Hoffentlich hatte ihr Mann gut aufgepasst auf die Züge. SBB Historic R_0825_09

Die männlichen Bewohner der Bahnwärterhäuschen waren meistens Streckenwärter. Sie gingen täglich eine bestimmte Strecke zu Fuss ab und verrichteten Unterhaltsarbeiten an den Gleisen. SBB Historic R_0825_06

Da ist schon der nächste Zug. SBB Historic R_0825_01

Wir springen auf den übernächsten vorbeifahrenden Zug auf und verlassen das Wärterhäuschen im Wald, wo es bald wieder still gewesen sein wird – bis zum nächsten Zug. SBB Historic R_0824_09

