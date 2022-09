Tourismus in Guggisberg – Das Vreneli-Dorf nimmt Gestalt an Bis im Mai sollen in der Gemeinde verschiedene Attraktionen rund ums «Vreneli ab em Guggisberg» entstehen. Nun hat der Verein enthüllt, was genau geplant ist. Benjamin Lauener

Der Vreneli-Brunnen steht schon lange, bald soll aber die ganze Gemeinde mit dem berühmten Mädchen vermarktet werden. Foto: Urs Baumann

Das «Vreneli ab em Guggisberg» ist die mit Abstand bedeutendste Figur, die die Gemeinde im Gantrischgebiet hervorgebracht hat – und sei es auch nur eine literarische. Das Guggisberglied ist schweizweit bekannt, und genau darauf will das Dorf nun seine Tourismusstrategie aufbauen. Immerhin wird die Region, in der Vreneli und ihr Liebster, der Hans-Joggeli, zu Hause waren, von so manchen Leuten als spezieller Kraftort beschrieben.