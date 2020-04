Vorhang zu in Meiringen – Das Volkstheaterfestival 2020 findet nicht statt Das OK muss das Volkstheaterfestival aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschieben.

OK-Präsident Thierry Ueltschi und Berater Beat Schlatter im letzten Jahr, als die erste Ausgabe des Volkstheaterfestivals Meiringen anstand. Foto: Samuel Günter

Zu den vielen Verschiebungen kommt eine weitere hinzu, vermeldet das Organisationskomitee (OK) des Volkstheaterfestivals in Meiringen. «Denn das nächste Volkstheaterfestival (VTF) findet 2021 statt.» Bis Donnerstag hatte das OK gehofft, wenigstens einen Teil des Festivals 2020 retten zu können. «Die Massnahmen des Bundesrats zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus lassen aber keinen Spielraum zu», schreibt das OK. So bleibt ihm nur die Verschiebung. Immerhin findet am Samstag, 12. September, ein VTF-Treffen in Meiringen statt, vertröstet das OK.