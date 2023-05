Abstimmung in Walkringen – Das Volk sagt Ja zur neuen Trinkwasser­leitung Der Kredit von 655’000 Franken war unbestritten. Die Stimmbeteiligung war aber wohl nicht nur deshalb tief. Susanne Graf

Mit seinem Ja sichert sich das Volk in Walkringen weiterhin sauberes Trinkwasser. Foto: Christian Pfander

Gerade mal 25 Prozent der Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung in Walkringen teilgenommen. Das Geschäft, um das es ging, war auch entsprechend unspektakulär: Der Gemeinderat will eine über 100-jährige Trinkwasserleitung ersetzen. Mit 289 Ja-Stimmen zu 39 Nein-Stimmen hat das Volk den Kredit von 655’000 Franken angenommen.

Wahrscheinlich hätten sich mehr Bürgerinnen und Bürger zu dem Vorhaben geäussert, wenn sie gleichzeitig auch über kantonale oder eidgenössische Vorlagen hätten abstimmen können. Aber in Walkringen wollte man den offiziellen Abstimmungstermin vom 18. Juni nicht abwarten. Denn der Gemeinderat möchte noch vor dem Winter mit den Bauarbeiten beginnen.

