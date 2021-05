Leserreaktionen – «Das Volk muss die Agrarwende endlich selbst in die Hand nehmen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den beiden Agrarinitiativen und deren Folgen.

Radikal und gefährlich? Die möglichen Auswirkungen der beiden Agrarinitiativen werden heftig diskutiert – auch in der Leserschaft. Foto: Keystone

Zu «Der Kanton will Messdaten erst nach den Abstimmungen publizieren»

Allein im Kanton Bern schüttet der Bund 570 Millionen Franken Direktzahlungen an die Landwirtschaft aus – pro Jahr. Der nie versiegende Geldstrom zeigt Wirkung: Die Agrarlobby wird immer dreister und sabotiert im Parlament jegliche Reformen. Deshalb erhalten wir statt Nachhaltigkeit und Biodiversität immer mehr Gift und Gülle – zunehmend auch bis in die höchsten Alpentäler. Die Trinkwasserinitiative setzt genau am richtigen Ort an: Reduktion der Tierbestände, pestizidfreie Produktion, kein prophylaktischer Einsatz von Antibiotika. Das Volk muss die Agrarwende endlich selbst in die Hand nehmen und die Direktzahlungen an klare Bedingungen knüpfen. Lukas Straumann, Bern

Wir alle wollen sauberes Trinkwasser. Aber mit der Trinkwasserinitiative erreichen wir dieses Ziel nicht. Diese will in erster Linie die Direktzahlungen neu verteilen und verlangt unter anderem, dass nur noch Bauernbetriebe Direktzahlungen erhalten, die ihre Tiere ausschliesslich mit Futter aus eigener Produktion ernähren. In einem Jahr mit einem Hagelschlag oder grosser Trockenheit ist dies für die Bauern unmöglich. Da kein Futter zugekauft werden kann, müssten zahlreiche Kühe und Rinder geschlachtet werden. Auch dürfte die Bäuerin ihre zehn Hühner nicht halten, denn es dürfte kein Futter mehr gekauft werden. Sie müsste wohl Importeier kaufen, weil die Legehennen-, Poulet- und Schweinehaltung in der Schweiz stark reduziert würde. Dabei vertrauen die Konsumentinnen und Konsumenten den Schweizer Bauern und kaufen Schweizer Fleisch, Milch und Eier – unter anderem aus den Gründen, weil diese unter höchsten Tierschutzstandards produziert werden sowie eine super Qualität aufweisen. Ruedi Stucki, Pouletproduzent, Eggiwil

Immer wieder staune ich, wie auch namhafte Personen Pferdefüsse und Ungereimtheiten im Initiativtext nicht bemerken. Momentan liegt der Konsum von Bio-Nahrungsmitteln bei lediglich 10,8 Prozent. Wenn bei einer Annahme der Anteil schlagartig steigt, läuft der Markt aus dem Ruder. Produktion und Konsum müssen parallel wachsen, ansonsten bleiben genau die Bauern auf der Strecke, die gefördert werden sollten. Die Initiative steuert jedoch nur die Produktion und sagt nichts über den Konsum. Auch der Import bleibt leider unerwähnt. Schon jetzt entstehen drei Viertel des Fussabdruckes, den wir mit unserem Essen hinterlassen, im Ausland. Dort müsste die Initiative zwingend auch ansetzen, sonst ist sie unglaubwürdig. Im Initiativtext steht auch, dass die Tiere nur mit betriebseigenem Futter ernährt werden müssen. Das bevorzugt Höfe in Gunstlagen und verunmöglicht eine sinnvolle Arbeitsteilung. Das gibt es in der Wirtschaft sonst nirgends, dass ein Betrieb von A bis Z alles selber herstellt. Hansjürg Fahrni, Biolandwirt, Oberthal

Nicht Corona, sondern unser belastetes Wasser, Gemüse, Früchte und Fleisch verursachen seit Jahrzehnten zu viele Tote. Aber das Parlament wies die Agrarreform zurück. Wieder wurde politisch ein Paket geschnürt. Leider schaut die Mehrheit der Bevölkerung dem wirtschaftlichen Treiben einfach zu. Die Bauern müssen ohne Existenzängste weiterhin unterstützt werden. Aber nicht auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung. Eine Annahme der Initiativen wird weitere positive Einflüsse auf unsere Gesellschaft haben. Zum Beispiel wird sich der Überfluss an Lebensmitteln massvoll reduzieren, so dass weniger davon im Abfall landet. Wir lernen hoffentlich, wieder krumme Rüebli und Gurken, und auch gefleckte Kartoffeln und Früchte zu essen. Dafür möchten wir keine durch Antibiotika verseuchten Fleischwaren mehr. Und vielleicht unterstützt die Eidgenossenschaft Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, welche anstelle der vollautomatisierten Bewirtschaftung wieder zur Hacke und auf natürliche Düngemittel zurückgreifen. Toni von Mühlenen, Bremgarten

Zu «Kantone erleiden Schlappe mit ihrem 5G-Widerstand»

Ohne eine ehrliche Abklärung über das gesundheitliche Risiko von 5G verkauft der Bund für 380 Millionen Franken Lizenzen. Die 4G-Versorgung genügt vollkommen. Wer noch schnelleres Internet braucht, kann über das Glasfasernetz super versorgt werden. Warum braucht es das 5G-Netz? Diese Technologie braucht es nur zur kompletten digitalen Überwachung des Bürgers nach dem Vorbild Chinas. Zudem sollen uns selbstfahrende Autos aufgezwungen werden. Schöne neue Welt. Peter Ernst-Jost, Brienz

