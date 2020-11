Strassenwahlkampf der Kandidaten – Das Volk hat die Wahl, sie haben den K(r)ampf Trotz Corona-Massnahmen kämpfen viele Gemeinderats-Kandidierende auf der Strasse um Stimmen. Eine Wanderung durch Bern. Benjamin Lauener

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) buhlt am Bärenplatz um Stimmen für seine Wiederwahl. Foto: Iris Andermatt

Bereits als Thomas Fuchs zu erzählen beginnt, scheint er sich zu freuen. Aber er kennt ja die Pointe auch schon. «Vorhin kam eine Frau vorbei», hebt er an, «sie wolle nichts mit der SVP zu tun haben, sagte sie.» Also sei sie weitergegangen. Fuchs jedoch fokussierte sich auf ihr Kind. Ob es einen Lebkuchen wolle? Natürlich. «Dann war die Hürde grösser, einfach weiterzugehen.» Das Kind bekam seinen Lebkuchen mit dem Konterfei des Politikers darauf, und alle waren zufrieden. Ausser vielleicht die Mutter, die nichts mit der SVP zu tun haben will.

Thomas Fuchs (SVP) will keine «Pflästerli-Politik» mehr – gerade deswegen verteilt er Pflaster. Foto: Iris Andermatt

Begonnen hat dieser Rundgang durch die Stadt Bern am Morgen. Viele Kandidierende für die Berner Stadtregierung ziehen in den Strassenwahlkampf. Die aktuellen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus machen es schwierig, überhaupt Strassenwahlkampf zu betreiben. Viele Leute sind nur unterwegs, wenn sie unbedingt müssen, und die Temperaturen machen es auch nicht besonders verlockend, auf die Strasse zu gehen.