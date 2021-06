Unihockey Tigers – Das Vizepräsidium teilen sich jetzt zwei Männer Björn Siegenthaler und Andy Werren sind nun gemeinsam Vizepräsidenten. Trotz Mindereinnahmen schloss die Rechnung 2020 ausgeglichen ab. Urs Egli

Die Tigers-Spieler während des Playoff-Viertelfinalspiels gegen Floorball Köniz im März 2021. Foto: Marcel Bieri

Die Corona-Pandemie hat das Vereinsjahr 2020/21 der Unihockey Tigers geprägt. Im Gegensatz zu den Spielen der Meisterschaft, die in direkten Begegnungen durchgeführt werden konnten, fand die jüngste Hauptversammlung schriftlich statt. Zu einem personellen Wechsel kommt es in der Führungsspitze: Weil der langjährige Vizepräsident Rolf Wittwer sein Amt zur Verfügung stellte, wurden die beiden bisherigen Vorstandsmitglieder Björn Siegenthaler und Andy Werren von der Versammlung gewählt.

Verjüngter Vorstand

Die beiden Männer werden ihr neues Amt als Co-Präsidium wahrnehmen. Der Vorstand sei überzeugt, heisst es in einer Medienmitteilung der Unihockey Tiger, dass mit dieser Rochade im Vorstand die Verjüngungstendenz in den Führungspositionen des Vereins weiter vorangetrieben und gefestigt werde. Auch könne so die zukunftsgerichtete und verlässliche Vereinsstruktur aktiv gefördert werden.