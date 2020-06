Vor dem Badestart am Samstag – Das Virus wird per Einbahnverkehr umschwommen Maximal 730 Leute und Einbahnregime im 50-Meter-Becken: Wie der Badebetrieb in Corona-Zeiten hochgefahren wird am Beispiel des Freibades Spiez. Es gibt Knacknüsse. Und Zückerchen. Jürg Spielmann

Es ist angerichtet: Chefbademeister Werner Graf und das Freibad Spiez sind für den Saisonstart vom Samstag bereit. Foto: Jürg Spielmann

Welch ein Fehlstart: Mit einem Monat Verspätung springen die Schwimmerinnen und Schwimmer am Samstag von den Startblöcken. Was das in den fiebrigen Zeiten von Covid-19 bedeutet, verrät der Spiezer Chefbademeister Werner Graf, ein erfahrener Seebär: Er nimmt im Frei- und Seebad seine 28. Saison in Angriff. «Wir setzen die Vorgaben des BAG nach unserem Verband um.»