Kirche und Corona – «Das Virus hat mit Gott nicht mehr zu tun als ein Apfel» Pfarrer Felix Scherrer wird den Moment nicht vergessen, als die Truber realisierten, dass die Corona-Krise auch für sie eine ernste Sache ist. Susanne Graf

Pfarrer Felix Scherrer vermisst die sonntäglichen Predigten, den Kontakt mit den Menschen. Trotzdem sagt er: «Wir haben es gut» Foto: Christian Pfander

Natürlich hatten sie vom Coronavirus gehört. Und von den Sorgen, die sich der Bundesrat und die Gesundheitsbehörden machten. Aber wie ernst die Lage ist, habe man in Trub erst dann richtig begriffen, als der Jodlerchor seine Aufführung absagen musste. «So lange hatten die Leute für Konzert und Theater geübt», weiss Pfarrer Felix Scherrer. «Einige empfanden nach der Absage fast wie bei einem Trauerfall.» In der Gemeinde Trub sei eine Art Weltuntergangsstimmung entstanden. Mehrmals habe er am Telefon Trost spenden und Hoffnung wecken müssen, «dass es weitergeht».