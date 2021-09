Smalltalk der Woche – Das vielleicht beste alkoholfreie Bier Wir verraten das ideale Geschenk für Zürich-Fans und entlarven die unanständigste Hunderasse. Und: welchen Termin sich Singles merken sollten. Tina Huber

Null Promille

Nicht immer, aber immer lieber: Wenn Bier ohne Alkohol schmeckt wie dieses hier, erst recht. Foto: PD

Alkoholfreies Bier, das schmeckt! Endlich! Das hopfige Brooklyn Special Effects schlägt jede dröge Stange. Erfunden hat es die Brooklyn-Brauerei, ein bekannter Name in der amerikanischen Craftbeer-Szene; es heisst, halb New York trinke ihre Kreationen. Das Brooklyn Special Effects hat gemäss ihrer Eigenbeschreibung «Grapefruitaromen», eine «pikante Hopfennote» und einen «angenehm bitteren Abgang».

Wir sagens einfacher: Es schmeckt gut. Und das Beste: Unser neues Lieblingsgetränk gibts sogar beim Grossverteiler.

Vorfreude herrscht

Sie will über Sex reden, er möchte lieber schweigen: Otis (Asa Butterfield) und seine Mutter Jean Milburn (Gillian Anderson) in «Sex Education». Foto: Netflix

Die coolste Film-Mum Gillian Anderson alias Dr. Jean Milburn ist zurück! Am 17. September startet auf Netflix die dritte Staffel von «Sex Education».