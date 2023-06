Sonderausstellung in Spiez – «Das vielleicht berühmteste Spielzeug der Schweiz» Auch wenn die Schweiz kein grosser Player auf dem Spielzeugmarkt ist: Viele Produkte sind Kult. Ihnen widmet das Spielzeugmuseum Spiez eine Sonderausstellung.

Die Holzkuh sei «vielleicht das berühmteste Spielzeug, das in der Schweiz erfunden wurde», schreiben die Macherinnen und Macher der Ausstellung in Spiez. Foto: PD



Obwohl die Schweiz nicht zu den grossen Spielzeugproduktionsländern gehört, hat während der letzten hundert Jahre eine Vielzahl von Spielzeugmachern und -fabrikanten ein reichhaltiges Angebot an guten Spielsachen entwickelt, besonders Holzspielsachen. Schweizer Spielzeug wurde aber nie ein Massenprodukt. Es zeichnet sich hingegen durch Qualität und Originalität aus. So schreiben es die Verantwortlichen des Spielzeugmuseums Spiez in einer Medienmitteilung zur aktuellen Sonderausstellung «Schweizer Spielzeug».

Das Spielzeugmuseum Spiez zeigt darin «eine Vielzahl von Spielsachen, die in den letzten hundert Jahren entstanden sind.» Mit Stokys Baukasten, Knorr- und Maggi-Produkten im Verkäuferliladen und Naef-Holzspielsachen spielen Kinder auch heute noch. Holzkühe, die in der Schweiz seit Generationen handgefertigt und bemalt werden, verkörpern gemäss der Medienmitteilung «Schweizer Werte: modern, dynamisch und gleichzeitig traditionell». Bis heute seien sie «vielleicht das berühmteste Spielzeug, das in der Schweiz erfunden wurde».

Andere Spielsachen sind heute so kostbar, dass sie nur noch in Ausstellungen zu bestaunen sind: Sasha-Puppen, Spanisch-Brötli-Bahn, Mutzli-Bären. Viele dieser Ausstellungsstücke werden von Leihgeberinnen und -gebern aus der ganzen Schweiz zur Verfügung gestellt.

Das Museum ist bis 31. Oktober von Dienstag bis Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr und geöffnet; ab 1. November bis 16.30 Uhr. Am 3. September organisiert das Spielzeugmuseum einen Workshop zum Schnitzen einer Kuh. Informationen unter www.spielzeugmuseum-spiez.ch.

PD/maz

