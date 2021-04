Neuer Sportpark in Burgdorf – Das Vieh soll den Sportlern Platz machen Ein neues Konzept zeigt auf, wie sich die Schützenmatte entwickeln könnte. Zentrales Element ist ein Sportpark mit Badi und Kletterhalle. Susanna Fricke-Michel

Die Schützenmatte mit Hallen- und Freibad sowie Markthalle. In den kommenden Jahrzehnten könnte sich hier einiges ändern. Foto: Christian Pfander

Das Areal Schützenmatte Burgdorf reicht von der Landi und dem Schützenhaus bis zu der Waldeggbrücke. Es liegt an der Emme und wird durch die grosse Wiese geprägt, auf der sich nicht nur an der Solätte unzählige Menschen und Tiere tummeln. Nun hat der Gemeinderat das Konzept für die künftige Nutzung und Gestaltung für die Schützenmatte vorgestellt.

Stadtpräsident Stefan Berger (SP) erklärt: «Mit diesem Planungsinstrument wird festgelegt, wie sich diese Zone der öffentlichen Nutzung in den kommenden Jahrzehnten verändern kann.» Das Gebiet an der Emme werde seit jeher äusserst unterschiedlich genutzt. «Dort haben wir historische Bauten, aber auch ein Schulhaus, Turnhallen, ein Regenrückhaltebecken sowie Wohn- und Gewerberaum», zählt Berger an der Medienorientierung auf.