Wohnhaus beim Berner Rosengarten – Das verschwundene Wandgemälde Gegenüber dem Rosengarten ist ein schlichtes Wandgemälde an einem Wohnhaus nicht mehr zu sehen. Der Denkmalpfleger bedauert dies. Stefan Schnyder

So sah das Wandgemälde an der Papiermühlestrasse 2 aus. Signiert ist es mit dem Namen Grimm. Foto: Google Maps

Die Sache ist einer aufmerksamen BZ-Leserin aufgefallen. «Am Wohnhaus bei der Kreuzung Laubeggstrasse-Papiermühlestrasse hatte es bis vor kurzem ein Wandgemälde. Doch jetzt ist es verschwunden», schreibt sie. Eine Konsultation von Google Maps zeigt: Tatsächlich war am Gebäude an der Papiermühlestrasse 2, das gegenüber dem Rosengarten liegt, ein grosses Gemälde zu sehen. Dieses zeigt ein in violetten Tönen gehaltenes Liebespaar, das vor einem Bäumchen steht. Signiert ist es mit dem Namen Grimm. Wer dieser Künstler war, darüber gibt keines der verfügbaren Verzeichnisse eine Antwort.