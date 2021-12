Hate Crime inszeniert - Das vermeintliche Opfer war ein Täter

Jussie Smollett hat diesen schrecklichen Überfall, dem er zum Opfer gefallen war, dieses vermeintlich rassistisch und sexistisch motivierte Verbrechen nur erfunden; und er hat Polizei und Öffentlichkeit in die Irre geführt. Die zwölf Geschworenen sahen es beim Prozess in Chicago als erwiesen an, dass der 39 Jahre alte US-Schauspieler diesen Überfall selbst orchestriert hatte, um sich in der aufgeheizten Stimmung in den Vereinigten Staaten in der Trump-Ära als Opfer zu inszenieren sowie Mitgefühl und Furor der Leute für seine Vermarktung als Schauspieler, Regisseur und Produzent zu nutzen. Sie sprachen ihn schuldig in fünf der sechs Anklagepunkte.

Das vermeintliche Opfer war also Täter, und darüber dürfte in den kommenden Wochen heftig debattiert werden. Der Fall hatte 2019 weltweit für Aufregung gesorgt – wegen der zahlreichen Wendungen. Smollett ist schwarz und homosexuell, und er war das, was sie in Hollywood als «on top – and still climbing» bezeichnen. Also: Er hatte es geschafft, er war vom Kinderstar («Mighty Ducks») zum seriösen Schauspieler («Revenge») aufgestiegen; der Durchbruch gelang ihm mit seiner Rolle im Hip-Hop-Familienepos «Empire», seine Darstellung einer schwarzen und homosexuellen Figur galt als gesellschaftlich relevant. Er war oben, aber es hiess, dass er noch weiter aufsteigen könne, also: Hauptrollen, vielleicht sogar ein Film-Superheld.

Dann die Nacht zum 29. Januar 2019: Smollett wurde in Chicago angegriffen, zwei Leute kippten eine Flüssigkeit über seinen Kopf, beleidigten ihn rassistisch und hängten einen Galgenstrick um seinen Hals. Der Fall schien klar zu sein: ein Hate Crime, ein durch Rassenhass, Homophobie, Sexismus oder Ausländerfeindlichkeit motiviertes Verbrechen. Smollett wurde zum Symbol für die aufgeladene Stimmung in einem gespaltenen Land. Er erzählte seine Version der Geschichte tränenreich in Talkshows; der damalige Präsident Donald Trump und die heutige Vizepräsidentin Kamala Harris gaben sich gleichermassen bestürzt.

Angeblich 3500 Dollar Gage für den Überfall

Kurz darauf kam heraus: Es könnte ganz anders gewesen sein. Smollett sei mit seiner Bezahlung bei «Empire» (etwa 100’000 Dollar pro Folge) unzufrieden gewesen; er habe die Stimmung im Land für seine Zwecke nutzen wollen. Er habe die Brüder Olabinjo und Abimbola Osundairo angeheuert, die er von Dreharbeiten kannte, und er habe ihnen 3500 Dollar bezahlt, damit sie so tun, als wäre er das Opfer eines rassistisch motivierten Verbrechens, inklusive Drohbrief mit der Zeichnung eines Erhängten sowie den Buchstaben «MAGA» («Make America Great Again») auf dem Umschlag als Hinweis auf Donald-Trump-Fans. Die Ermittler stützen ihre Annahmen auf Bilder von Sicherheitskameras und auf Handydaten Smolletts und seiner angeblichen Angreifer. Der Fall kam vor Gericht.