Fahrplanwechsel in Burgdorf – Das verlorene Quartier wird erwachsen Das Fischermätteli bekommt den Halbstundentakt. Das Quartier rückt so näher zum Stadtzentrum – und wird den anderen Quartieren gleichgestellt. Stephan Künzi

Hinter dem Schachenwald und der scharfen Kurve: Das Fischermätteliquartier liegt weitab vom Burgdorfer Stadtzentrum. Foto: Christian Pfander

Die letzten Häuser von Burgdorf. Dann der Schachenwald. Die Brücke über die Emme. Wieder ein Stück Schachenwald. Schliesslich eine scharfe Linkskurve, und die Überraschung ist perfekt: Rechts der Strasse taucht wie aus dem Nichts nochmals eine Siedlung auf.

Flachdachgebäude reiht sich an Flachdachgebäude, die Anlage mit ihren dreigeschossigen Häuserzeilen, den oberirdischen Garagen und den grosszügigen Rasenflächen dazwischen erinnern untrüglich an die Bauzeit um 1970. Es scheint, als ob die Stadt auch nach über zwei Kilometer Fahrt nicht aufhören könnte – hier, im Fischermätteli und damit schon fast in Heimiswil.