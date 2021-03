Die Initiative

Heute stimmt die Schweiz über die Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot ab. Diese verlangt, dass niemand sein Gesicht verhüllen darf an Orten, die öffentlich zugänglich sind: beispielsweise auf der Strasse, im öffentlichen Verkehr, in Läden, in Restaurants, in Amtsstellen oder in der freien Natur. Ausnahmen wären nur möglich in Gotteshäusern und aus Gründen des einheimischen Brauchtums, der Gesundheit, der klimatischen Bedingungen oder der Sicherheit.

Hinter der Initiative steht das Egerkinger Komitee. Es gelangt schon zum zweiten Mal mit einer Volksinitiative an die Urne, die sich gezielt gegen Muslime in der Schweiz richtet. 2009 nahm die Stimmbevölkerung die Volksinitiative Gegen den Bau von Minaretten mit 57,5 Prozent an. Seither ist der Bau von Minaretten in der Schweiz verboten.