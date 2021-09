Wegen versuchten Mordes angeklagt – Das vergiftete Erdbeertörtchen im Seniorenheim Am Montag stehen zwei Ex-Pflegerinnen eines Seniorenheims in Laufen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sie hätten eine Betagte skrupellos mit Rizinussamen vergiften wollen, um an ihr Geld zu gelangen. Daniel Wahl

Mögliches Corpus Delicti: ein vergiftetes Erdbeertörtchen. Foto: Walter Pfäffli

Seniorin Martha (Name geändert) schöpfte noch Verdacht, als ihr die Pflegerin in der Seniorenresidenz Rosengarten in Laufen BL zwei belegten Brötchen – Lachs mit Ei und Crevetten mit Ei – aus der Gourmessaabteilung der Migros vorlegte. Das braune Pulver – ähnlich gemahlenem Pfeffer – auf der Mayonnaise unter dem Lachs gefiel ihr nicht; sie ass nur den Lachs. Den Rest warf sie an jenem Septembertag im Jahr 2018 weg.

Eine Woche später will Martha nochmals braunes Pulver festgestellt haben, was sie der Staatsanwaltschaft lange danach zu Protokoll gab. Pulver unter den Erdbeeren im Törtchen. Aber jetzt biss sie in die Patisserie. Aus der Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwaltschaft geht hervor: Noch in der Nacht musste die Seniorin erbrechen. Schwerer Durchfall setzte ein. Sie klagte über Atemnot und Schwäche. Dass es sich um eine Vergiftung handeln könnte, dessen war man sich damals noch nicht bewusst. Das Leben ging weiter.