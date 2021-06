Verkehr in der Region Thun – Das Veloverleihsystem wächst und wird elektrisch Das von Donkey Republic betriebene Bikesharing wird am 24. Juni nach Steffisburg erweitert. Dazu kommt eine neue Station auf dem Schlossberg. Andreas Tschopp

Andrea de Meuron (v.l., Thuner Gemeinderätin), Marcel Schenk (Steffisburger Gemeinderat) und Susanne Kiener (Schlossberg Thun AG) stellten auf dem Schlossberg auf den neuen Elektrovelos das erweiterte Bikesharing-Angebot in der Region vor. Foto: Patric Spahni

«Wir freuen uns sehr, dass sich Steffisburg dem Bikesharing in Thun anschliesst und das Angebot damit noch attraktiver wird», sagte die Thuner Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne) auf dem Thuner Schlossberg. Im Vorhof des im vormaligen Regionalgefängnisses eingerichteten Hoteltrakts stellte die Vorsteherin der Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt am Donnerstag den Ausbau des städtischen Veloverleihsystems vor. Er war schon im Frühjahr angekündigt worden – und wird jetzt konkret umgesetzt.

So werden am 24. Juni sechs neue Stationen in der Nachbargemeinde Steffisburg eröffnet (vgl. Box) und die Flotte, die bisher 150 Velos umfasst, um 18 weitere Zweiräder mit dem gewöhnlichen Pedalantrieb ergänzt. Ausserdem lancieren die beiden Energiestädte Thun und Steffisburg einen Pilotversuch zur Integration von 30 E-Bikes in das Verleihsystem, das seit Mai 2020 über das elektronische System von Donkey Republic läuft. Weil es «bei uns schnell obsi geit», wie Vizegemeindepräsident Marcel Schenk (SP) sagte, habe Steffisburg den Einbezug von E-Bikes zur Vorbedingung gemacht fürs Mitmachen beim Verleih.