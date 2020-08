Sie hat einen eigenständigen Grundriss des Populismus entworfen und sich dabei bei anderen bedient: Cornelia Koppetsch Foto: PD

An den Befunden im Abschlussbericht der Technischen Universität Darmstadt über Cornelia Koppetsch gibt es offenbar nichts zu deuteln. Vor allem die Dichte der Verfehlungen – mehr als hundert in zwei nicht übermässig umfangreichen Büchern –, lassen das Verdikt zwingend erscheinen: ungekennzeichnete Übernahmen von Textpassagen, verschleierndes Zitieren, summarische bibliografische Verweise ohne Seitenangaben, all das widerspricht arbeitsteiliger wissenschaftlicher Praxis.