Ausstellung in der Kirche Linden – Das «Unser Vater» in Skulpturen Sieben Skulpturen, ein Gebet: Eine Ausstellung in der Kirche Linden lädt dazu ein, das «Unser Vater» zu erleben. Die Ausstellung öffnet am 7. März.

Bei der Ausstellung werden Skulpturen zum Gebet «Unser Vater» gezeigt. Symbolfoto: Doris Fanconi

Das «Unser Vater» wird in jedem christlichen Gottesdienst gemeinsam gebetet. Der Kern dieses Gebets gehe auf Jesus selber zurück und sei eine vertrauensvolle Hingabe an Gottes Willen: «Dein Wille geschehe.» Das schreibt die Kirchgemeinde Linden in einer Medienmitteilung zur Ausstellung «Unser Vater», die am 7. März startet und bis mindestens Ende April dauert.

«Die Bitten des ‹Unser Vater› – des wichtigsten Gebets der Christen weltweit – sind von Barbara Parillo-Serio in sieben ausdrucksstarke Skulpturen umgesetzt worden. Gebete und Bibeltexte laden daneben zum Weiterdenken und Weiterbeten ein», heisst es weiter.

Die Skulpturen und Texte in der Kirche können rund um die Uhr besucht werden. Besucherinnen und Besucher können die Posten selbstständig begehen und sind eingeladen, allein oder gemeinsam zu beten oder auch zu singen. Zu jeder Bitte sind auch Liedvorschläge vorgesehen. Die Lieder laufen im Hintergrund, eingespielt von Organistin Ruth Seifert.

Die Ausstellung wurde entworfen von Pfarrer Bruno Waldvogel in Wangen bei Olten SO. Die Plakate mit Texten hat der Lindener Pfarrer Giancarlo Voellmy zusammengestellt. In der Kirche liegen Faltblätter mit den vorgeschlagenen Gebeten zum Mitnehmen auf.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.