Von Alkohol bis Zwiebel – Das ultimative ABC zum Zibelemärit Warum der Anlass bald länger dauern könnte und wie Sie Ihren Glühwein einfach vor Konfetti schützen, lesen Sie im Zibelemärit-Alphabet. Carlo Senn Jessica King

Hoch den Glühwein: Alkohol steht wieder auf der Karte. Archivfoto: BZ

Am Montag ist der Berner Zibelemärit in alter Hochform zurück. Der Anlass gilt als inoffizieller Berner Nationalfeiertag. In einem leicht bekömmlichen ABC zeigen wir Ihnen, was «Bärendreck» mit Katar zu tun hat, wie Sie als «Tourist» an den Zibelemärit gelangen und was es mit dem «Zibelemeitschi» auf sich hat.