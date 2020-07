Immobilie in Oberhofen – Das Turmhaus soll verkauft werden Aus finanziellen Gründen sucht die Gemeinde Oberhofen einen neuen Besitzer für das Turmhaus. Irina Eftimie

Das Turmhaus in Oberhofen soll verkauft werden. Foto: Christoph Gerber

Seit gut vier Jahren wird in Oberhofen bereits darüber diskutiert, was mit dem Turmhaus am See passieren soll. Das Gebäude, das 1864 im Auftrag der Gräfin Anna von Pourtalès vom Schloss Oberhofen erbaut wurde, sollte bereits seit längerer Zeit saniert werden.