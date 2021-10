405-jähriges Haus in Spiez – Das Turmdach erstrahlt in neuem Glanz Das Dach des Turms am gut 400 Jahre alten Jagdschlössli Lattigen ist mit neuen Schipfen gedeckt. Dank regionaler Handwerkskunst. Hans Peter Roth

Die Schipfen sind zwölflagig «geschläuft» (wie ausgefächerte Spielkarten) von Hand am Turmdach des Jagdschlössli Lattigen aufgenagelt. Foto: Hans Peter Roth

Zufrieden blickt Marcel Brand hinauf zum Turm des Jagdschlössli in Lattigen bei Spiez. Dieser verbirgt sich teilweise hinter Baugerüsten. «Aus dieser Perspektive wirkt dessen Dachfläche deutlich kleiner, als sie wirklich ist», stellt der Dachdecker fest. Das kegelförmige, spitze Dach erstrahlt in neuem Glanz. Buchstäblich. Golden leuchtet es in der tief stehenden Oktobersonne. Das Leuchten kommt von den frischen Holzschipfen, die das Turmdach einkleiden.

«Ein traditionell gedecktes Schipfendach hält gut und gerne 50 Jahre.» Marcel Brand, Dachdecker und Tavillonneur

«220 Schipfen sind pro Quadratmeter angenagelt», sagt Brand: «Etwa 10’000 Schipfen haben wir da oben angebracht.» Das runde Schipfidach wirkt organisch. «Kaum ein anderes Material lässt sich so genau und harmonisch an die Unterkonstruktion anpassen wie die feinen Schipfeni», ergänzt Brand. Die 5 bis 7 Millimeter dicken Schipfen – nicht zu verwechseln mit Schindeln – werden mehrlagig und «geschläuft» (wie ausgefächerte Spielkarten) von Hand aufgenagelt.