Restaurant in Reichenbach – Das Tropic schliesst die Türen Am Sonntag stellt das Restaurant Café Tropic an der Dorfstrasse den Betrieb ein.

Mit einem Anschlag an der Tür macht das Team des Café Restaurants Tropic in Reichenbach darauf aufmerksam, dass der Betrieb am Sonntag, 20. November, seine Türen schliesst. Der Inhaber beende die Geschäftstätigkeit altershalber – innerhalb der Familie habe niemand den Betrieb weiterführen wollen, steht da. Gegenüber dieser Zeitung verzichtete der Geschäftsführer auf weitere Ausführungen.

Das Restaurant Café Tropic schliesst. Foto: Google

Die «süssen und salzigen Versuchungen», für welche das Lokal bekannt war – abgesehen von der grossen Voliere im Speisesaal –, seien weiterhin in der Bäckerei Rubin erhältlich, steht auf dem Aushang weiter. Dieser verrät auch, wie es mit dem Gebäude an der Dorfstrasse 27 weitergeht: Per nächstes Jahr werde das Velogeschäft Velo Engel vergrössert. Dieses befindet sich gegenwärtig im Untergeschoss des Gebäudes.

