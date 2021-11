Die drängendsten Fragen – Das treibt die Young Boys vor dem Jahresendspurt um YB steigt am Dienstag in eine intensive Phase mit den letzten acht Spielen des Jahres. Die Verletzungsprobleme sind noch nicht kleiner geworden. Moritz Marthaler

«Entspannung? Da sind wir auf dem Weg dazu.» YB-Trainer David Wagner muss noch immer mit dezimiertem Kader auskommen. Foto: AFP

Das Heimspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag markiert für die Young Boys den Auftakt zu einem letzten, höchst anspruchsvollen Block in diesem Jahr. Durch die Verschiebung des Spiels gegen den FC Basel (neu am 15. Dezember) geniessen sie das letzte freie Wochenende vor Weihnachten. Danach warten acht Spiele in vier Wochen und – wie gewohnt – Partien im Dreitagesrhythmus. «Wir nehmen diese Herausforderung mit all ihren Widerständen an», sagt Trainer David Wagner. Das sind die drängendsten Fragen rund um YB.

Wer von den Verletzten ist zurück?