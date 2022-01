Betrieb geschlossen – Das Traditionscafé im Dorf steht zum Verkauf Es hat sich abgezeichnet: Die Besitzerin will das Lokal der Spiezer Café-Konditorei Binoth veräussern. Die Filialen bleiben bestehen. Jürg Spielmann

Die Tür zur Café-Konditorei Binoth bleibt zu: Das Lokal im Spiezer Zentrum sucht einen neuen Besitzer. Foto: Jürg Spielmann

«Das Geschäft an der Seestrasse bleibt in der Zwischenzeit geschlossen.» So ist es auf einem Aushang an der geschlossenen Eingangstür zur Café-Konditorei Binoth zu lesen. Die Markisen wurden heruntergelassen, das Licht gelöscht. Vor Wochen schon. Dass das Lokal kaum nur zwischenzeitlich geschlossen bleibt, wird auf der Website eines lokalen Immobilienbüros ersichtlich. «Neu am Markt», heisst es dort.