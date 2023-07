Pfadfinder in Kandersteg – Das «Tollhaus im Sommer» wird 100 Jahre alt Hier treffen sich jedes Jahr Tausende junge Menschen aus aller Welt: Das Internationale Pfadfinderzentrum Kandersteg feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. Monika Hartig

Das Chalet des Internationalen Pfadfinderzentrums Kandersteg im Sommer 2023. Foto: PD

Nach dem Ersten Weltkrieg träumte der britische Kavallerieoffizier Robert Baden-Powell (1857–1941) davon, junge Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen. Die Pfadfinderbewegung sollte für Frieden, moralische Prinzipien und Weltverbundenheit stehen. «Diese Bewegung wurde in diversen Ländern, auch hier in der Schweiz, aufgebaut: Heute zählt sie über 50 Millionen Mitglieder in mehr als 200 Ländern», sagt Beat Wenger aus Spiez. Der 58-Jährige ist Präsident des Stiftungsrats des Pfadfinderzentrums Kandersteg und war lange operativ im Betrieb tätig.