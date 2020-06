Obergericht zum Fall in Hasle – Das Tötungsdelikt wird neu beurteilt Das Regionalgericht Emmental hatte den Angeklagten wegen Mordes zu einer 15-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nun muss sich der Tunesier, der 2016 seine Ehefrau erstochen hat, vor dem Obergericht verantworten. Susanne Graf

In diesem Haus wurde am frühen Morgen des 6. Februars 2016 eine tote Frau entdeckt. Foto: Daniel Fuchs

Das Regionalgericht Emmental-Oberaargau sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte aus Eifersucht besonders verwerflich und grausam handelte, als er am 6. Februar 2016 in Hasle seine Frau erstach. Zu dieser Überzeugung gelangte das Gericht, obwohl der Tunesier die Tat wohl nicht von langer Hand geplant gehabt habe.