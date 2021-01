Spezielle Massnahme der Tigers – Das Time-out nach 32 Sekunden Wiler-Ersigen verlor in Chur, derweil der Lauf von Köniz gestoppt wurde. Die Unihockey Tigers Langnau nahmen gegen GC ein Time-out zu einem rekordverdächtigen Zeitpunkt und Thun verlor beide Spiele. Adrian Lüpold

Matthias Gafner, Coach der Unihockey Tigers Langnau, reagierte nach dem frühen 0:2-Rückstand gegen GC mit einer unkonventionellen Massnahme. Archivbild: Manuel Zingg

Spezielle Umstände erfordern spezielle Massnahmen. Das dachte sich wohl auch Matthias Gafner. Der Coach der Unihockey Tigers Langnau nahm im Heimspiel gegen GC nach 32 Sekunden das erste Time-out, nachdem die Emmentaler in der ersten halben Minute des Spiels zwei Gegentore kassiert hatten.

Allerdings nützte der Weckruf vorerst wenig. Nach acht Minuten führten die Gäste 6:0 und die Emmentaler schienen in ein Debakel zu laufen. Immerhin fingen sich die Tigers, zeigten in der Folge ihr Kämpferherz. Und als Kevin Kropf in der 54. Minute zum 4:6 verkürzte, schien sogar ein Comeback im Bereich des Möglichen. GC liess sich allerdings nicht beirren und beendete die Aufholjagd der Tigers mit drei späten Toren zum Endstand von 9:4.

24 Stunden später empfingen die Tigers den Tabellenletzten Sarnen. Trotz harzigem Beginn – 1:1 nach dem ersten Drittel – drehten die Emmentaler auf und kamen letztlich zu einem klaren 10:4-Sieg gegen die Obwaldner.

Wiler-Ersigen verliert

Wiler-Ersigen verlor in Chur überraschend 7:10. Nach dem Führungstor durch Claudio Mutter (4.), gaben die Unteremmentaler die Partie aus den Händen. Nach 36 Minuten hatte Chur das Spiel gedreht und lag komfortabel 5:1 in Führung.

In der Folge kam der Tabellenführer in der Offensive wieder besser ins Rollen, doch die Bündner fanden auf die Treffer der Unteremmentaler jeweils eine schnelle Antwort und schaukelten den Sieg über die Runden.

Die Resultate Infos einblenden Männer. NLA. Samstag: Zug – Thun 12:4. Tigers Langnau – GC 4:9. Malans – Floorball Köniz 2:3 n.V. Sarnen – Uster 4:9. St. Gallen – Rychenberg Winterthur 3:7. Chur – Wiler-Ersigen 10:7. – Sonntag: Malans – GC 8:4. Tigers Langnau – Sarnen 10:4. Uster – Thun 6:2. Rychenberg Winterthur – Floorball Köniz 7:6 n.V. St. Gallen – Chur 6:5 n.V. – Rangliste (Punktequotient): 1. Wiler-Ersigen 2,37. 2. GC 2,33. 3. Floorball 2,12. 4. Malans 2. 5. Rychenberg Winterthur 1,77. 6. Tigers Langnau 1,77. 7. Zug 1,66. 8. Chur 1,44. 9. St. Gallen 1,22. 10. Uster 1. 11. Thun 0,44. 12. Sarnen 0.

Serie gestoppt

Eng ging es am Samstag in Malans zu und her. Bis zur 58. Minute lagen die Bündner gegen Floorball Köniz 2:1 vorne, ehe Raul Willfratt mit seinem Tor doch noch die Verlängerung erzwang. In der Extrazeit buchte Jonas Ledergerber das 3:2 für Köniz – es war der dritte Sieg in Folge seit Wiederaufnahme der Meisterschaft.

Die erste Niederlage seit dem Re-Start folgte dann indes am Sonntag: Köniz verlor bei Rychenberg eine spannende Partie 6:7 nach Verlängerung. Wie schon am Samstag in Malans, schafften es die Berner erneut erst dank eines späten Ausgleichs (59.) zum 6:6 in die Verlängerung.

Thuner Niederlagen

Wenig zu bestellen hatte am Samstag der UHC Thun bei seinem Auftritt in Zug. Die Zentralschweizer machten mit den Oberländern kurzen Prozess. Beim 12:4-Erfolg entschieden die Zuger jedes Drittel zu ihren Gunsten.

Auch am Sonntag verliessen die Thuner die Halle als Verlierer. Beim Gastspiel in Uster zogen die Oberländer (11.) gegen den Tabellennachbarn aus Zürich (10.) mit 2:6 den Kürzeren.