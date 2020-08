Corona-Schutzkonzept – Das Thuner Stadtorchester ist bereit Abrupt beendete im März Corona die Saison 2019/20 des Thuner Stadtorchesters. Die neue Spielzeit nimmt Mitte September ihren Anfang – mit ausgeklügeltem Schutzkonzept. Christina Burghagen

Dem Publikum verpflichtet fühlt sich der Präsident des Thuner Stadtorchesters, Christoph Müller, der mit der Saison 2020/21 die schwierigen Zeiten etwas erleichtern möchte. Foto: Christina Burghagen

Neue Ideen gab es reichlich am Workshop des Thuner Stadtorchesters (TSO) Ende Februar 2020, zu dem sich der Vorstand, Orchestermitglieder und Musikfachleute zusammengefunden hatten. «Bei den Ideen ist es geblieben – dann ist alles eingefroren», erinnert sich TSO-Präsident Christoph Müller. Am 2. März gab es noch eine Probe, doch schon in der darauffolgenden Woche fielen Zusammenkünfte wie Konzerte flach. Für den Dirigenten, den Konzertmeister und 13 Teilzeitmitarbeitende wurde Kurzarbeit angemeldet, die ab April bewilligt wurde.