Emilie Zoé tritt im Mokka auf – Das Thuner Konzert, an das sie sich immer erinnern wird Snoopy war einer ihrer Helden, wiedergeboren werden möchte sie als Mammutbaum: Wir haben der Lausanner Sängerin Emilie Zoé vor dem Auftritt im Mokka zehn Fragen gestellt. Michael Gurtner

Emilie Zoe tritt am 5. März 2022 im Thuner Cafe Mokka auf. Foto: PD/Léa Martinez

Am Anfang zwitschern Vögel. Dann kommen zarter Gesang, eine liebliche Melodie hinzu. «Across the Border» heisst das Lied – es ist ein berückender Auftakt zu Emilie Zoés neuem Album «Hello Future Me». Doch bei dieser Lausanner Sängerin und Gitarristin ist klar, dass auf die relative Ruhe auch stürmischere Zeiten folgen. Ihre Musik lebt von der Dynamik, ist nie einfach anschmiegsam, sondern stets vielschichtig, auch mal rau und roh. Seit sie vor rund 10 Jahren in der Musikszene aufgetaucht ist, geht Emilie Zoé konsequent ihren eigenen Weg. Ein Weg, der sie am 5. März für einen Solo-Auftritt ins Café Mokka führt. An dieses hat sie spezielle Erinnerungen, wie sie in unserer Rubrik «10 Fragen an...» verrät.