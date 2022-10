Förderverein im Oberhasli – Das Thema «Holz» stand im Mittelpunkt An drei Anlässen des Fördervereins Netzwerk Hasliberg konnten sich Interessierte vertieft mit den verschiedenen Möglichkeiten des Rohstoffs Holz auseinandersetzen. PD

Auch die jüngsten Besuchenden der Schreinerei am Anlass des Fördervereins Netzwerk Hasliberg nahmen mit Interesse teil und bearbeiteten selber ein Erinnerungsstück. Foto: PD

«Holz ist am Hasliberg ein wichtiger Rohstoff und Wirtschaftsfaktor. Seine Bedeutung für den Gebäudebau nimmt laufend zu, sowohl als echte Alternative für Bauten wie auch zur architektonischen Gestaltung», schreibt der Förderverein Netzwerk Hasliberg in einer Mitteilung. Gleichzeitig lasse sich mit Holz die CO 2 -Bilanz von Gebäuden stark verbessern. Der Förderverein hat das laufende Jahr daher unter das Motto «Wald-Forst-Holzbau» gestellt.

Der kürzlich durchgeführte Herbst-Anlass habe die Vertiefung des Mottos vor Ort ermöglicht. Die Teilnehmenden konnten dabei unter drei Programm-Angeboten auswählen: das Kennenlernen des Forsts Hasliberg inklusive Streifzug mit dem Revierförster durch den Wald, die Besichtigung beim lokalen Holzbauer Andreas und Roland von Bergen AG sowie die Erkundung alter und neuerer Holzhäuser mit zwei Architekten.

Vielfalt und Komplexität

Die Besichtigung der Schreinerei/Zimmerei mit 17 Mitarbeitenden und Lehrlingen sei ein «eindrückliches Erlebnis» gewesen. «Die Vielfalt und Komplexität im Holzbau – von Reparatur- und Sanierungsarbeiten bis zur Erstellung ganzer Chalets – wurde in einem Rundgang bei den zahlreichen Maschinen konkret vor Augen geführt». Bei einigen Maschinen konnten die Besucher sogar selber Hand anlegen. Grundlegende Fragen des Arbeitsmarktes, des Nachwuchses im Holzbau sowie der Herkunft des Holzes konnten diskutiert werden.

Zum Abschluss des Netzwerk-Anlasses trafen sich die drei Gruppen im Forsthaus Hasliberg zu einem Risotto-Essen und intensiven Gesprächen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.