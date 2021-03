Die alte Dame kommt zu Besuch – Das Theater in Thun KGT meldet sich zurück Das Theater in Thun KGT verwandelt das KKThun in ein Filmstudio: Am 9. April wird Friedrich Dürrenmatts Welterfolg «Der Besuch der alten Dame» übertragen.

«Der Besuch der alten Dame»: Katharina von Bock und Pit Arne Pietz machen Thun ihre Aufwartung. Foto: PD

Das Theater Kanton Zürich organisiert zusammen mit der KGT für «Der Besuch der alten Dame» ein Livestreaming. Dies teilt die KGT mit. Dieses Angebot ist kostenlos. Der Link zur Aufzeichnung findet sich am 9. April ab 19.30 bis 24 Uhr unter www.kgt-thun.ch. Wie gewohnt wird das Theater in Thun auch zu dieser gestreamten Vorstellung eine Werkeinführung anbieten. In einem Video erfahren die Teilnehmer von Ann-Marie Arioli, Dramaturgin des Theaters Kanton Zürich, die Hintergründe zur Entstehung dieses Theaterabends.

Das Jahr 2021 steht im Zeichen von Friedrich Dürrenmatt. Am 5. Januar feierte die Schweiz seinen 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt das Theater in Thun KGT nun sein weltberühmtes Theaterstück. Die Inszenierung des Theaters Kanton Zürich ist geprägt von einer markanten Farbgebung: Im blutroten Bühnenbild trifft Claire, vom Scheitel bis zur Sohle in Rot, auf die zunächst in gedeckten Grautönen gekleideten Güllener. Im Verlauf der Aufführung erscheinen immer mehr gelbe Accessoires an den Güllenern-Luxusgüter, die sie auf Pump kaufen.

Die aus Dürrenmatts Drama übernommene Farbsymbolik verdeutlicht den Selbstbetrug der Kleinstädter und ihre Bigotterie. Mit diesem langsamen, aber unaufhaltsamen Wechsel in den Kostümen zieht sich die Schlinge um Ill immer mehr zusammen. Friedrich Dürrenmatt schrieb «Der Besuch der alten Dame» 1955; die erfolgreiche Zürcher Uraufführung ein Jahr später machte ihn weltbekannt.

