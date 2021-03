Ritz-Carlton-Resort in Zermatt – Das teuerste Hotel der Schweiz Für über 200 Millionen Franken baut Mario Julen das erste Ritz-Carlton-Hotel in einer europäischen Wintersportdestination. Vom edlen Chaletdorf mit Blick aufs Matterhorn soll ganz Zermatt profitieren. Christoph Ammann

Ein Chaletdorf im Walserstil: So soll dereinst The Ritz-Carlton Zermatt aussehen. Visualisierung: PD

Wie aus dem Nichts taucht frühmorgens eine Herde Gämsen auf. Sie macht sich über die ersten aperen Flecken der Eggenalp her. Manchmal streicht auch der Fuchs vorbei. «Und im Sommer sind die Murmeltiere gute Nachbarn», sagt Mario Julen. Der 58-Jährige wohnt mit seiner Partnerin Rosalba Poloni und dem weissen Schäferhundwelpen Osho hoch über Zermatt. Vor zehn Jahren hat er den Ziegenstall auf 2160 Metern über Meer in ein alpines Refugium umgebaut mit professioneller Küche, Kunst an den Wänden und einem riesigen Tisch, an dem bis zu zwölf Gäste Platz finden.