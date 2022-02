Todesfall in Köniz – Das Team rückt bei grosser Not aus Kommt es im Kanton Bern zu einer psychologischen Notfallsituation, ist ein Careteam vor Ort. Auch beim Todesfall des 8-jährigen Mädchens in Köniz war es im Einsatz. Simone Klemenz

Der Todesfall des Mädchens hat bei der Bevölkerung grosse Bestürzung ausgelöst. Foto: Christian Pfander

Es sind Nachrichten, die einem nahegehen. Am Dienstag wurde im Könizbergwald bei Niederwangen ein Mädchen tot aufgefunden. Am Freitag gab die Polizei bekannt, der Tatverdacht richte sich gegen eine 30-jährige Frau. So viel weiss die Öffentlichkeit. Was bei solch traumatisierenden Ereignissen wirklich abläuft, bleibt jedoch gegen aussen oft reine Spekulation.