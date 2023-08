Heftiger Rückschlag – Das Team der Stunde führt den FC Thun vor Das letzte Saison bisweilen nicht konkurrenzfähige Xamax bezwingt die Oberländer 4:0. Aufseiten der Gäste wirkt alles super-kompliziert – und nichts wirklich gefährlich. Adrian Horn

Franck Surdez feiert das 1:0. Foto: Freshfocus

Innert vier Monaten kann im Fussball jede Menge passieren. Kaum wiedererkennen dürften die Thuner die Maladière, als sie sie um 19.30 Uhr betreten. Ein Fest wird hier am Freitagabend veranstaltet; in Neuenburg ist es offensichtlich nicht länger verpönt, Xamax-Fan zu sein. Ende April, als die Berner Oberländer hier zuletzt gastierten, herrschte reichlich Tristesse.

Abgeschlagen Letzter waren da die Westschweizer, es drohte der Abstieg in die Drittklassig- und Bedeutungslosigkeit.

In der Challenge League ist der zweimalige Meister weiterhin, aber irgendwie haben sich die Dinge für ihn grundlegend geändert. Er ist gerade so was wie das Team der Stunde, schlägt fünf Tage nach dem Auswärtssieg in Aarau mit dem FC Thun einen weiteren Aufstiegskandidaten.

Melancholie? Euphorie!

Xamax ist in Neuenburg wieder en vogue. Foto: Freshfocus

Wie toll es sich anfühlen muss, dieser Tage Teil des Teams von Uli Forte zu sein, demonstriert der eingewechselte Jessé Hautier, nachdem er in der 86. Minute zum 4:0 und damit zum Schlussstand getroffen hat. Er spurtet in Richtung Tribüne und herzt erst jemanden, bevor er, nun ja, gleich noch jemanden herzt – und am Ende jemanden umarmt.

Mitunter lethargisch

Zehn Punkte totalisiert der Zehntklassierte der letzten Saison nach vier Partien; das ist ein formidabler Auftakt. Es ist nicht so, dass Forte die Sportart in Neuenburg gerade revolutionieren würde. Einen «einfachen», geradlinigen Fussball spielt sein Ensemble, es kommt gegen Thun auch mit weniger Ballbesitz und weniger Pässen als der Gegner aus.

Mit Cap und Shorts: Coach Uli Forte. Foto: Freshfocus

Die Westschweizer grätschen leidenschaftlich, sie werfen sich in jeden Ball, tun, was man gemeinhin unter Beissen versteht. Aufseiten der Gäste wirkt derweil alles super-kompliziert und nichts wirklich gefährlich.

Es ist keine gute Vorstellung, welche diese da hinlegen. Sie mögen in der Startphase minimale Vorteile haben; danach ist ihr Widersacher besser.

Bange wird den Hausherren immer nur dann, wenn die Berner Oberländer ihr Pressing aufziehen und sie damit unter Druck setzen können. An Klarheit mangelt es Mauro Lustrinellis Team an jenem Tag, an einem offensichtlichen Plan, ja auch an einem schlüssigen System. Die Thuner wirken oft etwas behäbig, bisweilen gar lethargisch.

Gravierende Probleme

Auf das 6:0 gegen Baden folgt ein 0:4 gegen Xamax. Die Stabilität, die letzte Saison fehlte: Sie ist offensichtlich noch nicht vorhanden. Die Defensive offenbart teils eklatante Schwächen, sämtliche Treffer fallen aus kurzer Distanz. In der ersten Hälfte operiert Lustrinellis Mannschaft relativ oft mit langen Bällen, danach wirkt das Angriffsspiel zunehmend konfus.

Nando Toggenburger und seine Mitstreiter sind enttäuscht. Foto: Freshfocus

Indem die Thuner in den ersten vier Spielen sieben Punkte gewonnen haben, ist ihr Saisonstart gewiss nicht schlecht, aber auch kein Grund zur maximalen Zuversicht. Nach einem doch sehr dankbaren Auftaktprogramm stellte Xamax die erste Prüfung dar. Sie bestanden nicht.

