Kulturevent auf dem Niesen – Das Tastengewitter auf der Pyramide Boogie-Explosion auf 2336 Metern über Meer: An der ersten Kulturnacht auf dem Niesen heizte der Berner Tastenakrobat Nico Brina dem Publikum kräftig ein. Bruno Petroni

Für einen, der an akuter Höhenangst leidet, kehrt er ziemlich oft zum Niesen zurück: Boogie-Woogie-König Nico Brina feuerte am Donnerstagabend nach 2011, 2015 und 2017 zum vierten Mal im Berghaus Kulm sein Piano-Feuerwerk ab. Dies, ohne zuvor zum frisch verschneiten Gipfelplateau (2362 m) aufzusteigen. Und dies nicht nur des Nebels und Neuschnees wegen. «Nein ernsthaft, dort oben krieg ich meine Höhenangst so richtig zu spüren. Das geht gar nicht.»