Leserreaktionen – «Das System ist eine Zeitverschwendung» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Vergabe von Impfterminen im Kanton Bern.

Bernerinnen und Berner müssen ihren Impftermin nach der Registrierung auf dem Portal Vacme selber buchen. Das sorgt für Gesprächsstoff. Foto: Adrian Moser

Zum Leserbrief von Michael Bergmaier

Ich schliesse mich der Feststellung und dem Ärger des Leserbriefschreibers vorbehaltlos an. Ich bin seit März registriert und über 60 Jahre alt. Seit Wochen versuchen ich und meine Familienmitglieder einen Impftermin zu ergattern. Ohne Erfolg. Als erwerbstätige Person oder Auszubildende steht man hilflos hinten an. Während meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen aus der Innerschweiz nahezu durchgeimpft sind, behandelt der Kanton Bern seine Bürgerinnen und Bürger geradezu mit Verachtung. Wo bleiben die Termine? Michael Liechti, Langenthal

Zu «Kanton könnte bald neue Termine aufschalten»

Im Kanton Bern müssen sich Impfwillige nach der Registrierung selber um einen Termin kümmern. Gundekar Giebel, Kommunikationschef der kantonalen Gesundheitsdirektion, hält dieses System für das «gerechteste». Ich kann das nicht nachvollziehen. Was ist gerecht daran, wenn neue Impftermine bereits nach kurzer Zeit wieder ausgebucht sind, sobald sie der Kanton freigibt? Was ist gerecht daran, wenn meine Hausarztpraxis, bei der ich schon rund fünfzehn Jahre Patientin bin, nie einen Impftermin für mich hatte und ihr Kontingent aber heute schon ausgeschöpft hat? Worin liegt der Vorteil, den Termin und den Ort selber aussuchen zu können, wenn es gar keine Termine gibt? Für mich ist das System einfach nur ungerecht und dazu eine Verschwendung von Zeit für diejenigen Menschen, die sich x-mal einloggen, um dann festzustellen, dass es gar keine freien Termine gibt. Edith Nüssli, Bern

Zu «Sie lässt sich nicht vom Kurs abbringen»

An der Strasse, wo ich wohne, steht ein öffentlicher Brunnen. Die Herzroute führt daran vorbei. Da kann ich beobachten, wie täglich E-Biker, Einheimische, Touristen und gestärkte Sportler beim Brunnen Halt machen, um sich am kühlen Nass direkt ab der Röhre zu erlaben. Dann wird noch die Trinkflasche aufgefüllt, um danach gestärkt weiterfahren oder weiterwandern zu können. Ich habe auch schon Leute angesprochen und sie gefragt, wie sie mit der Qualität des Wassers zufrieden sind. Alle waren des Lobes voll. Kürzlich kam im Fernsehen einen Beitrag über einen Berufsfischer am Bodensee. Er sagte, dass er in den letzten Jahren viel zu wenig Fische fange. Das Wasser sei zu sauber, es enthalte zu wenig Plankton. Zudem hatte er mit einem Glas Wasser aus dem See entnommen, vor laufender Kamera davon getrunken und gesagt, es sei absolut problemlos dieses zu trinken. Es schmecke gut. Ich als gesundheitsbewusster Mensch frage mich nun also, wo die Probleme mit dem Trinkwasser liegen? Hans Arni, Burgdorf

Zu «Badi-Kredit: Kritik am Gemeinderat»

Die Sanierung der Badi Fraubrunnen wurde kurz nach der Grossfusion zur Gemeinde Fraubrunnen im Jahr 2014 lehrbuchmässig projektiert und realisiert. Die kleineren Dörfer haben damals auf die Solidarität bei der späteren Sanierung der Badi Region Messen hingewiesen. Die Abstimmungsbeschwerden eines Stimmbürgers zum Zeitpunkt des Flyer-Versands, zur Informationspolitik und zum Urnengang statt der Durchführung einer Gemeindeversammlung kommt einer Nörgelei gleich. Das Informieren ist in der Corona-Zeit halt etwas schwieriger. Wichtig ist ein deutliches solidarisches Zeichen zur Sanierung und dem Erhalt dieser einmalig gelegenen Badi Region Messen. Die Finanzsituation der Gemeinde lässt diese Zukunftsinvestition in unsere Kinder und unsere Familien zu. Konrad Althaus, Etzelkofen

