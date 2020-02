100 Jahre Stadtrat Burgdorf – «Das System hat sich bewährt» Der Historiker und frühere Stadtratspräsident Michael Ritter ist ein profunder Kenner der Burgdorfer Politik. Wie beurteilt er die Wirkung des Stadtparlaments? Urs Egli

Michael Ritter (GLP) präsidierte 2018 den Burgdorfer Stadtrat. Foto: Andreas Marbot

Zentral ist die Frage: Haben die Burgdorferinnen und Burgdorfer in den letzten hundert Jahren von der Arbeit des Stadtrates profitiert? «Das ist eine spannende Frage», sagt GLP-Politiker Michael Ritter und ergänzt: «Sicher ist dank des Stadtrats eine intensivere Kontrolle des Gemeinderates möglich. Das gab es vor 1920 nicht.» Mit dem Abschied von den Einwohnergemeindeversammlungen sei die politische Qualität sicher besser geworden, «ernsthaft zurück will heute niemand mehr». Es sei eine grundlegende Aufgabe des Parlaments, die Exekutive zu kontrollieren. «Der Stadtrat kann Transparenz schaffen. Die Gemeindeversammlung konnte das weniger», betont Ritter. Er politisierte von 2008 bis 2011 in der Fraktion der Freisinnigen, wechselte dann aber zu den Grünliberalen.