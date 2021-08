Wirtschaftsgipfel trotz Corona – Das Swiss Economic Forum ist zurück in Interlaken Nach gut 27 Monaten findet das grösste Schweizer Wirtschaftstreffen ab Mittwoch wieder im Kongresszentrum Kursaal Interlaken statt. Ein Covid-Zertifikat ist obligatorisch. Hans Peter Roth

1350 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kommen ans SEF. Gut erkennbar auf dem Luftbild: Der Komplex des Kongresszentrums (silbriges Gebäude) und des Kursaals Interlaken (daneben), sowie unweit davon das Victoria Jungfrau (neben dem Hochhaus). Foto: Bruno Petroni

«Es ist wie ein Zurückkehren nach einer langen Reise.» So drückt es Tom Rieder aus. Entsprechend schön sei es, ins Kongresszentrum Kursaal Interlaken «heimzukommen», sagt der Marketingchef des Swiss Economic Forum (SEF). Die Welt seit dem letzten SEF, das im Mai 2019 regulär auf dem Bödeli stattfand, ist eine andere geworden. «Neue Horizonte» lautet denn auch das Motto des diesjährigen Treffens.

Blick zurück: September statt Mai. Montreux statt Interlaken. So sah es letztes Jahr aus. Das SEF wurde verschoben und verlegt. Es galt während seiner Durchführung mit immerhin 900 Teilnehmenden am 2. und 3. September 2020 als «erster Grossanlass in der Schweiz seit Corona». Aus Sicherheitsgründen waren die Teilnehmenden unterteilt in vier getrennte Sektoren. Am Eingang wurde Fieber gemessen.