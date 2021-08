Nachruf auf Käthi Hari-Bruni – Das Suldtal war ihre Welt Lange Jahre wirtete Käthi Hari-Bruni gemeinsam mit ihrem Ehemann Fritz Bruni im Restaurant Pochtenfall im Suldtal. Nun ist sie 89-jährig verstorben.

Käthi Hari-Bruni. Foto: zvg

Käthi Hari-Bruni wurde am 28. Februar 1932 als Tochter von Franz Bruni und Anna, geborene Steiner, an der Hurschgasse in Amsoldingen geboren. Sie wuchs mit ihrem jüngeren Bruder Walter und der jüngeren Cousine Hanni auf dem elterlichen Bauernbetrieb auf.

Schon während der Schulzeit half Käthi Bruni an den Wochenenden und in den Sommerferien ihrer Tante und ihrem Onkel im Restaurant Pochtenfall im Suldtal. Den Weg von Amsoldingen ins Suldtal bewältigte sie jeweils mit dem Velo.

So war für Käthi Bruni schon vorbestimmt, was sie nach der Schulzeit machen würde. Im Sommer half sie ihren Verwandten im Suld, und im Winter arbeitete sie in verschiedenen Haushalten, in der Pflege oder besuchte die Frauenarbeitsschule in Thun. Aus dieser Zeit hatte sie viele schöne Freundschaften, die sie pflegte bis ins hohe Alter.

Im Suld lernte Käthi Bruni den schnittigen Burschen Fritz Hari kennen und lieben. Dieser war auf der Alp Obersuld tätig und belieferte das Restaurant Pochtenfall täglich mit frischer Milch.

Am 28. Oktober 1955 schloss Käthi Bruni mit Fritz Hari den Bund fürs Leben. Sie wurden Eltern der Töchter Elsbeth, Barbara und Käthi. Käthi Hari-Bruni liebte die geselligen Momente im Leben und schwang auch gerne das Tanzbein mit ihrem Ehemann.

1959 übernahm das Ehepaar den Tal- und Alpbetreib der Schwiegereltern, 1960 kauften sie das Restaurant Pochtenfall im Suldtal.

1995 übergaben sie den Betrieb im Suld ihrer Tochter Barbara, nachdem Käthi Hari seit 1947 jeden Sommer im Restaurant am Kochherd gestanden hatte. Bis zum 80. Altersjahr unterstützte Käthi Hari aber weiterhin in der Küche.

In den letzten Jahren machte sich die Krankheit Parkinson immer stärker bemerkbar. Dank der Pflege der Familienmitglieder und der Spitex konnte Käthi Hari bis im März 2020 zu Hause leben. Nach einem Oberschenkelbruch wurde der Umzug ins Altersheim Fröschenmoos Reichenbach unumgänglich.

Ein paar Tage vor ihrem Tod war Käthi Hari-Bruni ein letztes Mal in ihrem geliebten Suld, bevor sie am Morgen des 7. Juli einschlief.

mgt

