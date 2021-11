Tigers-Sportchef spricht Klartext - «Das stört mich in Langnau»

Der Trainer steht also nicht zur Diskussion?

Nur weil wir sechsmal in Folge verloren haben? Ich bin nicht zufrieden mit den Resultaten, aber diese Sichtweise ist mir zu einseitig. Zuletzt unterliefen uns immer wieder individuelle und unerzwungene Fehler, welche uns Punkte gekostet haben. Was haben diese mit dem System zu tun oder dem Trainer? Es ist nun der Zeitpunkt gekommen, in dem der Trainerstab und die Mannschaft in der Pflicht stehen.