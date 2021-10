Model 3 an Europas Spitze – Das steckt hinter Teslas 1-Billion-Dollar-Börsenwert Ein Megadeal katapultiert den Autobauer über die magische Marke. Elon Musks Anteil allein ist jetzt mehr wert als VW. Und das Model 3 ist neu Europas Verkaufsschlager. Andreas Frei

Gute Zeiten für Elon Musk: Der Tesla-CEO witzelt bei der Vorstellung des Model Y, mittlerweile ist sein Anteil am Elektroautokonzern mehr wert als Volkswagen. Foto: Jae C. Hong (Keystone/AP)

Eine Riesenbestellung hat den Elektroautobauer Tesla in neue Sphären gehoben. Der Autovermieter Hertz hat angekündigt, bis Ende 2022 nicht weniger als 100’000 Model-3-Fahrzeuge von Tesla zu kaufen. Diese sollen in den USA und in einigen Städten Europas gemietet werden können.

Das Kaufvolumen von 4,2 Milliarden US-Dollar verdeutlicht einmal mehr, dass kein Weg mehr an Elektroautos vorbeigeht. Hertz will die grösste Elektrofahrzeugflotte in Nordamerika aufbauen und sagt, die Fahrzeuge seien jetzt «Mainstream». Und bei diesem hat Tesla derzeit klar die Nase vorn, wie verschiedene aktuelle Zahlen zeigen.